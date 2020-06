Juventus, ribaltone Sarri: arriva una soluzione a sorpresa per la panchina

Ultime calcio - La Juventus prepara il ritorno in campionato a Bologna in un’atmosfera complicata. I bianconeri devono rispondere prontamente sul campo al flop in Coppa Italia, per mantenere il primato in classifica davanti alla Lazio e accelerare verso la conquista dello scudetto. Ma si allungano ombre inquietanti sul prosieguo della stagione del club piemontese. La posizione del tecnico Sarri, dopo le prime prestazioni deludenti alla ripresa, è davvero a rischio. La risposta che la squadra darà sul campo nelle prossime gare sarà determinante, al punto che secondo il giornalista Luca Momblano non si possono escludere scenari clamorosi. A ‘Top Calcio’, ha spiegato che Paratici e Nedved avrebbero perso ormai fiducia nell’allenatore. Se la situazione dovesse precipitare potrebbe anche profilarsi una separazione improvvisa. Con una soluzione, fino al termine della stagione, piuttosto particolare. Per darsi tempo di cercare un successore con calma, la Juve potrebbe affidare la conduzione della squadra, nelle prossime settimane, alla coppia formata da Fabio Capello e Andrea Pirlo.

Sarri