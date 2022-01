Juventus-Napoli, il gesto di Insigne che non tutti hanno visto a fine partita: tifosi in estasi! [VIDEO]

Il Napoli ottiene un punto in casa della Juventus, anche con un po' di rammarcio per come ha condotto il match. Il gol di Mertens del primo tempo è stato pareggiato da quello di Chiesa nella ripresa. Viste le tante assenze e la grande prestazione, gli azzurri sono andati a festeggiare a fine gara con i propri tifosi, nello spicchio di Allianz Stadium a loro riservato.

Insigne esulta con i tifosi all'Allianz Stadium

Tra i più felici, tanto da esultare e regalare la propria maglia ai tifosi, Lorenzo Insigne, fresco di firma con il Toronto e vicino all'addio alla maglia azzurra, come dimostrano le immagini registrate dal giornalista di Sportitalia Manuel Parlato.

