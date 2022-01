Juventus-Napoli a rischio rinvio, l'ASL valuta se far partire gli azzurri per Torino

Ultime notizie calcio Napoli - Si sta per profilare una situazione del tutto simile a quella della passata stagione tra Juventus e Napoli. Il club azzurro, infatti, stando a quanto raccontato dall'Ansa, potrebbe seriamente restare bloccato nel capoluogo campano. L'ASL, infatti, e nello specifico il Dipartimento di Prevenzione, starebbe valutando di bloccare la trasferta alla volta di Torino proprio per i tanti caso Covid comparsi in queste ultime ore.

Juventus-Napoli ancora a rischio rinvio

Preoccupano, infatti, le positività riscontrate in Malcuit, Mario Rui e Luciano Spalletti, che rispetto ad Osimhen, Elmas e Lozano sono entrati regolarmente in contatto in questi giorni con tutto il resto della squadra e potrebbero aver contagiato dei compagni. In ogni caso la decisione dell'autorità sanitaria locale potrebbe arrivare già nella giornata di domani.