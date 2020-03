Juventus-Inter il 9 marzo, Marotta si oppone: vuole giocare prima con la Sampdoria e poi con i bianconeri!

Ultimissime calcio Napoli - Non si placano, tutt'altro, le polemiche in Italia relative alle date per i recuperi delle partite della 25a e 26a giornata rinviate a causa dell'allarme Coronavirus. L'Inter ed il Napoli, infatti, hanno detto no alla possibilità di disputare il big match dell'Allianz Stadium tra Juventus e nerazzurri il 9 marzo. L'intenzione del club milanese, infatti, è quella di recuperare prima la gara contro la Sampdoria del 25o turno e poi di disputare la gara scudetto, nel rispetto, secondo la dirigenza guidata da Beppe Marotta, di non falsare l'andamento del campionato. Il club ha fatto pervenire alla Lega Calcio una lettera avvertendo che "si riserva ogni azione e/o iniziativa qualora fossero prese decisioni in violazione delle norme regolamentari sportive e federali ovvero tali da determinare un danno in capo alla societa' e/o alla salute dei propri dipendenti e tesserati". A riportare questo estratto è l'ANSA. Tale lettera è stata girata a tutti gli altri 19 club di Serie A che dovranno, dunque, esprimere la propria posizione a tal proposito.

Juventus Inter