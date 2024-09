Juventus, infortunio Conceicao: a rischio la partita col Napoli

Brutte notizie per la Juventus e Thiago Motta, con il nuovo acquisto Francisco Conceicao che rischia di stare fuori diverse settimane per un problema muscolare accusato in queste ore. Gazzetta.it svela le prime indiscrezioni circa l'infortunio a Francisco Conceicao: l'esterno portoghese ha rimediato un problema muscolare durante l'allenamento di oggi alla Continassa e solo domani si saprà di più con le certezze che solo la scienza può dare. Juventus, Conceicao salterà certamente l'Empoli. A rischio anche la Champions e il Napoli.