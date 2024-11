Juventus, emergenza per Thiago Motta: altro infortunio, le condizioni

La Juventus perde per infortunio un altro giocatore e ora scatta l'emergenza per Thiago Motta che deve fare i conti con quelle che sono le situazioni difficili da dover affrontare. Agli infortunati della Juve si aggiunge anche Nicolò Savona, a seguito del fastidio all'adduttore destro accusato durante il secondo tempo della gara di Champions League contro l'Aston Villa. Il giocatore si è sottoposto oggi, 28 novembre, ad accertamenti. "Gli esami strumentali hanno escluso lesioni e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni", si legge nel report medico della Vecchia Signora. Buone notizie dunque per mister Thiago Motta, che dovrebbe perdere il suo giovane laterale - sostiene Sky Sport - solamente per la gara col Lecce.