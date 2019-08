Juventus, ecco il JHotel per i tifosi bianconeri: dalla camera allo stadio

La squadra lo ha testato durante la preparazione e utilizzerà l’area riservata per i ritiri pre partita, ma da oggi l'hotel della Juventus, il JHotel, è realtà, un albergo moderno e funzionale aperto anche al pubblico. In Inghilterra il Chelsea ha un albergo che guarda al campo. A Siena, pure, ma non legato alla squadra, dalla stanza di un hotel si può vedere la partita come da una curva. La nuova struttura di Lindbergh Hotel, creata in collaborazione con la Juve, dispone di 138 camere e cinque tipologie.

L’albergo, adiacente lo Juventus Training Center (allo stadio si potrà andare a piedi) della Continassa, ma vicino alla Reggia di Venaria Reale, non ha particolari riferimenti calcistici, anche se bianco e nero sono colori naturalmente dominanti. Qualcosa si evidenzia fortemente nei bagni dove la cosmetica è molto caratterizzata dal marchio Juve. Cinque le sale convegni, molto curata anche la parte della ristorazione con 80 coperti nel locale in cui si dà particolare risalto alle cucina di tutte le regioni italiane. Le camere, che hanno già avuto tante prenotazioni per i prossimi giorni, costano intorno ai 120 euro.