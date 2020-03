Juventus, Dybala positivo al Coronavirus: la famiglia dell'argentino in isolamento in ospedale!

Notizie - (ANSA) - BUENOS AIRES, 22 MAR - I familiari di Paulo Dybala che erano tornati in Argentina, provenienti da Torino, lo scorso 12 marzo sono stati prelevati nelle loro abitazioni e messi in isolamento in un ospedale di Cordoba. Lo scrivono i giornali argentini 'La Voz del Interior' e 'Olé', precisando che si tratta della madre del calciatore, del fratello Gustavo e della fidanzata di quest'ultimo. I tre erano stati a visitare la 'Joya' juventina in Italia, e da quando erano tornati in patria, secondo quanto riferito dai vicini di casa del comprensorio 'Villasol', erano stati visti uscire molto spesso. Un'ambulanza inviata direttamente dal Ministero della Salute dopo la notizia della positività in Italia del giocatore e della sua compagna ha prelevato i familiari di Dybala e li ha portato nell'Ospedale Rawson, dove i tre sono stati messi in isolamento in atteso dell'esito dei tamponi a cui sono stati sottoposti. (ANSA).