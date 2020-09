Juventus, chiusura in rosso per il bilancio 2020: i dettagli

Ultime calcio - La Juventus ha chiuso con perdita il primo bilancio del 2020. Una perdita prevista, date anche le circostanze straordinarie in cui ci si è trovati in questo 2020, una delle tematiche affrontate da Agnelli nella scorsa conferenza dell'Eca. Questo il comunicato ufficiale della Juventus riguardo il bilancio al 30 giugno 2020 dopo il Cda di oggi:

Agnelli

"Il Consiglio d'amministrazione della Juventus ha approvato il progetto di bilancio al 30 giugno 2020. Ricavi complessivi €573,4 milioni in calo rispetto al precedente esercizio (€621,4 milioni al 30/6/2019). Risultato finale in perdita di €71,4 milioni. Alcune componenti economiche sono state condizionate dalla pandemia di Covid19 sia sul fronte dei minori ricavi sia sulla riduzione dei costi. Indebitamento finanziario netto a €385,2 milioni, in miglioramento di oltre €78 milioni (€463,5 milioni al 30 giugno 2019), anche in virtù dell'aumento di capitale concluso tra dicembre 2019 e gennaio 2020. Il risultato dell'esercizio in corso (2020/21) è previsto in perdita".