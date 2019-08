Juventus, chiesti alla Lega di Serie A orari consoni al pubblico asiatico per le proprie partite. Ricci: "Uno dei motivi di scontri"

Ultimissime notizie calcio - Sta per iniziare la nuova stagione in Serie A e già è tempo di polemiche. A quanto pare, infatti, la Juventus avrebbe chiesto alla Lega di Serie A di disputare le partite di campionato in orari che, tenendo in considerazione il fuso orario, permettano ai tifosi bianconeri in Asia (a dir poco numerosi) di seguire questi match. A spiegare questa richiesta è direttamente Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer del club bianconero, ai microfoni della BBC.

Juventus orari

Queste le sue parole riprese da Calcio&Finanza: