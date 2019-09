Il Sole 24 Ore - Juventus, rosso di bilancio di 40 milioni: senza la cessione di Pellegrini sarebbero stati 68!

BILANCIO JUVENTUS - Un'analisi del Sole 24 Ore fa emergere i dati di bilancio della Juventus. Secondo i numeri forniti dal quotidiano specializzato, sarebbe di 40 milioni di euro il rosso di bilancio maturato al 30 giugno 2019.

“Il passivo nella scorsa stagione, nella quale è stato conquistato l’ottavo scudetto consecutivo, era stato previsto dal cda del club presieduto da Andrea Agnelli. Solo vincendo o arrivando in finale in Champions League si sarebbero potuti coprire tutti i costi, esplosi con l’acquisto di CR7”.

I dati del Sole 24 Ore evidenziano come con l'eliminazione dalla Champions League per merito dell'Ajax, il club bianconero abbia perso circa 50 milioni di euro di ricavi.

La perdita stimata dalla multinazionale di Torino era di circa 68 milioni di euro, ma questo enorme rosso è stato limitato con la cessione di Spinazzola alla Roma per 29,5 milioni, che ha generato una plusvalenza di di 26,6 milioni. Ma il club giallorosso ha coperto la spesa con la cessione alla stessa Juventus di Pellegrini per 22 milioni, poi girato in prestito al Cagliari.

“Dai dati di Exor non ci sono indicazioni sui ricavi né sui debiti finanziari della Juventus, già saliti a 384,3 milioni a fine 2018, poi di nuovo aumentati con l’emissione del bond di 175 milioni lo scorso febbraio. Le azioni ieri hanno perso lo 0,38% a 1,4335 euro, unico titolo in ribasso nel Ftse Mib”.