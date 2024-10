Juventus, ansia Koopmeiners: ecco quante partite può saltare

Juventus in ansia per l'infortunio di Teun Koopmeiners che è considerato il grande acquisto dell'estate che però ancora non si è sbloccato dal punto di vista del gol. Ora c'è un problema per Koopmeiners che si è infortunato in Juve-Cagliari di campionato e rischia di restare fermo più tempo del previsto.

Juventus, condizioni Koopmeiners: tempi di recupero

Dopo il comunicato ufficiale dell'Olanda è certo che Teun Koopmeiners salterà le prossime due partite con la Nazionale impegnata in Nations League contro Ungheria e Germania. Dovrà fare a meno di lui la nazionale olandese che non avrà a disposizione Koopmeiners infortunato per un problema alla costola che ora mette in ansia la Juventus.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Repubblica, gli esami dopo l'infortunio di Koopmeiners hanno evidenziato l’incrinatura di una costola e il giocatore faceva fatica a respirare, per questo il cambio tra primo e secondo tempo contro il Cagliari.

Adesso, si teme che oltre alle partite della Nazionale Koopmeiners sia a serio rischio anche per Juventus-Lazio di sabato 19 ottobre dopo la sosta. In quel caso Thiago Motta dovrà trovare un sostituto per quel big match. Le sue condizioni saranno da valutare giorno per giorno anche in vista di Stoccarda e Inter, tutte gare che si giocheranno nel giro di pochi giorni post pausa Nazionali.