Juve Stabia-Entella 1-1, finisce in parità al sfida al Menti

Ultimissime calcio - Il Tabellino di Juve Stabia-Entella:

Juve Stabia (3-5-2): Provedel; Tonucci, Fazio, Troest, Izco (Mallamo 7's.t.); Addae (Bifulco 18's.t.), Calvano, Mastalli, Germoni (Allievi 37's..t), Canotto, Forte. A disp.: Russo, Polverino, Allievi, Melara, Di Mariano, Rossi, Bifulco, Todisco, Vitiello, Mallamo, Della Pietra, Guarracino. All.: Fabio Caserta

Virtus Entella (4-3-2-1): Borra; Coppolaro, Chiosa, Poli, Sala, Mazzitelli (Dezi 37's.t.), Settembrini (De Col 12's.t.), Paolucci, Schenetti (Toscano 31's.t.), De Luca (Mancosu 37's.t.), Morra (De Miguel 31's.t.). A disp.: Paroni, Crialese, Crimi, De Miguel Currarino, Pellizzer, De Col, De Luca, Toscano, Dezi, Andreis, Mancosu. All.: Roberto Boscaglia.

Arbitro: Niccolo? Baroni di Firenze

Assistenti: Vito Mastrodonato e Andrea Capone

IV ufficiale: Luigi Carella

Ammoniti: Settembrini (E), Toscano (E)

Espulsi: Canotto (JS) 10's.t. per fallo di reazione e Coppolaro ( E ) fallo grave su avversario Marcatori: Mazzitelli (E) 39'p.t., Forte (JS) 22's.t.

Angoli: 5-3

Note: Recupero 2’+5’ Castellammare di Stabia:

Partiamo dalla fine , la Juve Stabia strappa un punto alla Virtus Entella e respira dopo 4 sconfitte consecutive, un punto che fa piu? morale che classifica per gli uomini di Mr. Caserta che disegna per la sua Juve Stabia un 3-5-2 iniziale che poco convince con le battute a vuoto di Izco e Addae che sono sembrati due pesci fuor d’acqua. Nota lieta i 90 minuti e passa di Capitan Mastalli al debutto stagionale e in assoluto in serie B con la maglia delle vespe dopo 7 mesi di stop forzato ma che si e? fatto trovare pronto alla chiamata. La partita e? scialba e priva di emozioni per i primi 20 minuti dove ad un accorta partenza della squadra locale risponde una Virtus pronta a colpire con la velocita? di impostazione di Schenetti e la imprevedibilita? dei vari De luca e Morra. Graziata la Juve Stabia da Schenetti che si divora l’1-0 a tu per tu con Provedel dopo una bella azione manovrata in attacco dalla squadra di Mr. Boscaglia, e? la stessa squadra ligure a passare dopo l’ennesimo tentativo questa volta da sinistra che trova il tiro-cross di mazzitelli incocciare le caviglie di Addae e carambolare lentamente alle spalle di Provedel, tornano i fantasmi e la squadra quasi si sbriciola al cospetto dei diavoli neri che sprecano il colpo del k.o.

La ripresa racconta di tanto nervosismo sfociato nella doppia espulsione una per parte, Coppolaro per la virtus e Canotto per le vespe, che nella dinamica dei fatti sembrava piu? da giallo, ma Niccolo? Baroni arbitro dell’incontro ha voluto sanzionare diversamente. Nel Frattempo girandole di sostituzioni, una in particolare

cambia volto alla partita, infatti con l’ingresso in campo di Bifulco in luogo di Addae, fa cambiare marcia alla Juve Stabia e dopo un ennesimo tentativo di sfondare sulla destra il furetto scuola napoli si conquista un piu? che sacrosanto rigore che puntualmente bomber Francesco Forte realizza e porta in pari l’incontro. Si carica la squadra di Mr. Caserta e crede nel ribaltone, il dispendio di energie e la mai doma squadra biacoazzurra fanno scivolare il match verso la fine con un pari sanzionato dopo 7 minuti recupero che fanno conquistare 1 punto ciascuno che probabilmente scontenta entrambe.

di Donnarumma Giovanni