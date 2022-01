Juve Napoli, insulti a Insigne: "Sei un nano di m***a!" | VIDEO

Ultime news Napoli. Nel giorno dell'annuncio del trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto, circola in rete un video spiacevole che riguarda proprio l'attaccante capitano del Napoli: le immagini risalgono al 6 gennaio 2022, data di Juventus-Napoli, partita di Serie A finita 1-1 all'Allianz Stadium di Torino. Un tifoso juventino riprende Insigne con il suo smartphone e lo insulta con parole volgari e offensive.

Insigne insultato in Juve Napoli

"Sei un nano di m***a!", urla un tifoso juventino in curva a Lorenzo Insigne sistemato in barriera prima di un calcio di punizione in favore della Juve. L'attaccante del Napoli ignora completamente gli insulti dei tifosi juventini e continua a giocare.