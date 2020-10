Juve-Napoli 3-0 a tavolino? Macchè, il regolamento recita altro.

Il collega Carlo Alvino tramite twitter lo rimarca e aggiunge: "Lo dico alla Sgarbi per la canea urlante che invoca il 3-0... capre capre capre capre capre". Il regolamento sul rinvio gare per casi di Covid-19 prevede che la gara possa essere rinviata a causa di provvedimenti di autorità statali o locali, in questo caso regione Campania e Asl 1. Quindi zero rischi per il club di De Laurentiis.