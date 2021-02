Juve-Inter, Bonucci a Conte: "Devi rispettare l’arbitro"

Ultime calcio - Si accendono anche in campo gli animi per Juventus-Inter, dopo 10′ c’è stato un penalty non assegnato ai nerazzurri per un ipotetico fallo su Lautaro, probabilmente Mariani ha preso la decisione corretta in quanto Bernardeschi viene colpito dall’argentino e non viceversa. Poco dopo è arrivato il giallo a Darmian per un intervento falloso e ci sono state scintille tra Leonardo Bonucci e Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro protestava per il cartellino e il difensore bianconero lo ha invitato a rispettare l’arbitro.

