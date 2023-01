Penalizzazione Juve: attese per oggi le motivazioni della sentenza

Sono attese per la giornata di oggi le motivazioni della sentenza emessa dalla Corte d’Appello federale contro la Juventus a proposito del caso plusvalenze. Scade infatti in serata il termine di 10 giorni entro il quale le motivazioni della decisione devono essere depositate. C’è grande attesa per comprendere che cosa abbia spinto i giudici a condannare pesantemente il club bianconero, infliggendo una penalizzazione di 15 punti, addirittura superiore a quella di 9 punti chiesta dal procuratore federale Giuseppe Chinè.