James Rodriguez superstar sui social, 90 milioni di follower: guadagna 400 mila euro per ogni post pubblicato!

È una superstar James Rodriguez e non solo in campo. Infatti se il podio dei social è saldamente occupato da Cristiano Ronaldo, Neymar e Lionel Messi, il colombiano occupa il quarto posto. Ha oltre 91 milioni di followers divisi tra Instagram (41 milioni), Facebook (32) e Twitter (18,1) e in Colombia la sua popolarità è paragonabile a quella della rockstar Shakira

estimonial di celebri brand internazionali, Adidas, Huawei, Calvin Klein, ma anche di marchi colombiani e per la pubblicità sui social prende quasi 400.000 dollari per ogni post...