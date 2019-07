James preso di mira in Colombia: "Festeggia il compleanno mentre si svolgono i funerali del nonno di sua figlia!"

Si è scatenata una vera e propria temesta di critiche sui social per James Rodriguez, obiettivo di mercato di Napoli e Atletico Madrid. Il fuoriclasse colombiano è stato aspramente criticato per aver festeggiato con la sua nuova compagna e amici il suo compleanno che è coinciso con il giorno della morte del suo ex suocero e nonno di sua figlia, frutto del precedente matrimonio con la sorella di David Ospina portiere del Napoli.

Sui social, in parecchi hanno inveito contro James per aver festeggiato mentre sua figlia, la sua ex moglie e il suo amico e compagno nella Colombia, soffrivano per il grave lutto.