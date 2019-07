James-Napoli, clamoroso annuncio di Marca: "Il colombiano vuole giocare con l'Atletico Madrid" [FOTO]

Il futuro di James Rodriguez continua a tenere con il fiato sospeso i tifosi del Napoli. Il trequartista colombiano è un obiettivo concreto degli azzurri, che tuttavia devono ancora trovare un accordo con il Real Madrid.

Intanto proprio dalla Spagna, ed in particolare secondo Marca, torna in auge la pista Atletico Madrid. Il noto quotidiano in prima pagina ha infatti annunciato che la volontà di James sarebbe quella di giocare con l'Atletico Madrid per non lasciare la città spagnola. Secondo i colleghi iberici la volontà del trequartista è quella di passare ai Colchoneros e starebbe spingendo affinchè la trattativa si possa chiudere il prima possibile.

