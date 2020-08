"Italiani migliori allenatori? Una leggenda", l'AIAC risponde alle accuse di Domenech: "Anche in Francia non lo amano, forse ha rimosso il 2006..."

Ultime notizie calcio. La clamorosa eliminazione dell'Atalanta in Champions League di ieri ad opera del PSG ha scaturito i più disparati commenti dal mondo calcistico. Uno di questi, quello dell'ex CT della Francia Domenench, non è passato inosservato:

"Complimenti al Psg per questa bella emozione e grazie a Gasperini per i suoi cambi a fine partita. Questo dimostra che la leggenda che i tecnici italiani siano i migliori resta una leggenda. Tuchel ha fatto meglio".

Uno sfottò in piena regola per l'ex tecnico che perse la finale dei mondiali 2006 contro l'Italia di Lippi. In tal senso è arrivata pronta la replica dell'Assoallenatori presieduta da Renzo Ulivieri: