Ultime calcio - L'Italia trova il quinto gol contro la Lituania, nella gara di qualificazione mondiale che si sta giocando al Mapei Stadium. Dopo le doppiette di Kean e Raspadori, arriva il pokerissimo di Giovanni Di Lorenzo. L'esterno del Napoli, con un pallonetto morbido, insacca sul secondo palo per il 5-0.

Tutti gli azzurri lo hanno abbracciato dalla panchina, come riferisce il bordocampista RAI, e tutti gli hanno poi detto: "non lo sai nemmeno tu come hai fatto..."