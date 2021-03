Italia-Irlanda del Nord 2-0, gli azzurri partono bene e poi gestiscono: in gol Berardi e Immobile

Ultime calcio - Al Tardini sono scese in campo Italia ed Irlanda del Nord, gara d’apertura per le Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Arriva la rete che sblocca la gara, al 14′ Berardi vola sulla fascia destra grazie al passaggio di Florenzi, si porta in area e col mancino supera l’estremo difensore avversario. Al 39′ arriva il 2-0 con Immobile. Nella ripresa cala un po’ il ritmo e l’attenzione dell’Italia e Whyte al 47′ colpisce l’esterno della rete difesa da Donnarumma, dieci minuti più tardi l’irlandese si fa ipnotizzare la conclusione dopo che un errore di Locatelli lo aveva messo a tu per tu col portiere del Milan. Finisce 2-0 con un secondo tempo un po’ spento.