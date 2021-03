Italia-Irlanda del Nord: è 2-0 al 45'!

Ultime calcio - Italia in controllo, fra ritmi blandi e possesso del pallone bulgaro contro l'Irlanda del Nord. Così il vantaggio a fine primo tempo è ben più largo di quanto dice il risultato, già comunque sul 2-0. Berardi da posizione defilata riesce a battere il portiere nordirlandese al tredicesimo. Al trentottesimo, in un contropiede veloce, Immobile finalmente ritrova il gol che gli mancava dal 2019. Il suo tiro, sul primo palo, non trova grande resistenza in Peacock-Farrel che sbaglia l'intervento e apre la porta al raddoppio.