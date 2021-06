Italia-Galles, le formazioni ufficiali: Mancini ne cambia 8, out sia Insigne che Di Lorenzo

Ultime notizie calcio - Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Galles. Roberto Mancini rivoluziona la sua squadra con ben otto cambi rispetto all'undici scelto con la Svizzera, lasciando in panchina elementi come Insigne, Barella, Spinazzola, Immobile, Berardi e Di Lorenzo che fin qui hanno fatto benissimo per permettere loro di tirare il fiato,

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Pessina, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Chiesa. Ct: Mancini

GALLES (4-2-3-1): Ward; Roberts, Gunter, Rodon, N. Williams; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Ampadu. Ct: Page.