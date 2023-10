La notizia è ufficiale! La UEFA ha appena annunciato i Paesi ospitanti degli Europei 2032: saranno Italia e Turchia ad ospitare la diciannovesima edizione del torneo continentale.

Italia e Turchia hanno presentato 20 potenziali stadi per ospitare le partite degli Europei, di cui ne saranno scelti solo 10, 5 stadi in Italia e 5 stadi in Turchia.