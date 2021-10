Ultime notizie calcio - Giornata memorabile per Gigio Donnarumma, che nella sfida dell'Italia contro il Belgio indosserà la fascia di capitano. In tal senso, dopo i fischi di San Siro, è arrivata per lui una iniezione di fiducia importante che va a sommarsi agli applausi che ha incassato all'Allianz Stadium al momento dell'ingresso in campo.