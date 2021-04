Italia, anche Florenzi e Grifo positivi al Covid 19: erano già in isolamento precauzionale

Ultime notizie calcio. Continua a crescere il timore di un cluster sempre più ampio nella nazionale italiana. Come riportato da Sky Sport, il PSG ha annunciato la positività al Covid19 anche di Alessandro Florenzi e Vincenzo Grifo (dopo quella di Verratti): il calciatore del PSG si trovava già in isolamento da qualche giorno in via precauzionale, una misura adottata dopo il focolaio scoppiato all’interno della Nazionale azzurra, che ha coinvolto 4 membri dello staff, Leonardo Bonucci e Marco Verratti. Con lui positivo anche Grifo del Friburgo, anche lui del gruppo squadra della Nazionale italiana di calcio.