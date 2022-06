Ultime calcio - Altri tre giocatori della Nazionale italiana lasceranno tra stasera e domattina il ritiro di Coverciano: si tratta di Lazzari, Sirigu e Zaccagni.

Roberto Mancini

Italia, altri 3 lasciano il ritiro

Il programma azzurro per domani prevede un allenamento alle 17.30 in preparazione della sfida di sabato in Nations League contro la Germania. Lo riporta Tuttomercatoweb.