Ipswich retrocesso: decade l'obbligo di riscatto di Cajuste

L'Ipswich Town nel pomeriggio ha perso l'ennesima partita di questa sua stagione che ne segnava il ritorno in massima serie, la ventunesima sulle trentaquattro giocate in Premier League e, dopo il 3-0 incassato sul campo del Newcastle, è adesso matematicamente certo il fatto che per i blu e rossi d'Inghilterra sarà retrocessione e ripartenza dalla Championship, secondo livello del calcio d'Oltremanica, nella prossima annata.

Un verdetto che non riguarda o interessa solo il calcio inglese e gli appassionati dell'Ipswich, ma anche di riflesso (e per il mercato) una squadra della nostra Serie A, il Napoli. Sì, perché nella rosa degli inglesi è presente il centrocampista svedese Jens Cajuste, preso proprio dai campani l'estate scorsa con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato, alla cifra di 11,5 milioni di euro.

Tra le condizioni che avrebbero costretto l'Ipswich a versare la cifra concordata per acquistare a titolo definitivo Cajuste dal Napoli c'era la salvezza. Non avendola raggiunta, decade l'obbligo per il club di Premier League che a sua disposizione comunque, volendo, avrebbe comunque il 'semplice' diritto da poter far valere, nel caso in cui fosse davvero interessato all'acquisto.