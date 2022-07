Inter, Sanchez salta l'amichevole: in caso di addio si libera posto per Dybala

L'Inter si prepara ad affrontare il Monaco nell'amichevole in programma a Ferrara alle ore 20.30.

Sanchez salta il Monaco

Inzaghi avrà quasi la rosa al gran completo con cinque assenti: tra questi anche Sanchez destinato a trovarsi squadra. Il suo addio potrebbe aprire le porte a Dybala.

Intanto però, come riportato dal Corriere della Sera nella sua versione online, il Napoli di Aurelio De Laurentiis, dopo il doloroso addio di Koulibaly, l’ultimo in ordine di tempo dopo le separazioni da Insigne e Mertens, ha la necessità di effettuare un grande acquisto per riaccendere l’entusiasmo della piazza.

Non è un caso che proprio ieri, dopo l’arrivo del presidente dei partenopei nel ritiro di Dimaro, si sia svolta una videoriunione con Dybala e Jorge Antun, il procuratore dell’argentino, che attualmente si sta allenando nella casa di Torino. Il Napoli ha fatto leva su più aspetti, la centralità nel progetto di Spalletti, un contratto da 6 milioni, la partecipazione alla Champions, il calore che la città storicamente riserva ai suoi numeri dieci.

Resta lo scoglio rappresentato dai diritti di immagine, noto ostacolo nelle trattative fra De Laurentiis e i neo-acquisti (per Dybala che ha 48 milioni di followers rappresentano una voce importante fra i compensi).

