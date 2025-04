Calcio&Finanza - Funerale Papa, niente deroga: Inter-Roma si giocherò domenica: gli aggiornamenti sull'ora

Ultime calcio - Inter-Roma, che confusione. La gara, da quello che si apprende negli ultimi minuti, non si giocherà sabato bensì domenica.

Inter Roma si potrebbe giocare domenica alle 15

Come riporta Calcio&Finanza, tra le ipotesi delle ultime ore era spuntata quella di una deroga per permettere ai nerazzurri (e alla Roma, avversaria nel match) di scendere in campo comunque sabato 26 aprile alle ore 20.45. Un modo per consentire all’Inter di preparare al meglio la successiva gara europea. Tuttavia, alla fine l’idea ora sembra essere quella di posizionare la gara domenica 27 aprile, con calcio d’inizio che verrebbe fissato per le ore 15.00. Si attende però l’ufficialità, dopo un pomeriggio con varie voci.