Ultime calcio - Ennesimo colpo di scena per Inter-Roma. Quando sembrava ormai decisa la disputa della partita per sabato alle 20.45, il quadro cambia nuovamente.

Inter Roma nessuna deroga

Come riporta Tuttomercatoweb, la partita si dovrebbe infatti disputare domenica - probabilmente alle 15, ma a questo punto meglio attendere comunicazioni ufficiali - in assenza di deroga rispetto alla giornata di lutto per i funerali di Papa Francesco.