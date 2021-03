Inter, Marotta ricoverato per Coronavirus: le ultime sulle sue condizioni

Ultime notizie calcio - Arrivano notizie in parti allarmanti in casa Inter. L'amministratore delegato Beppe Marotta, positivo al Coronavirus dal 25 febbraio scorso, da diversi giorni è ricoverato presso l'ospedale Humanitas di Rozzano. Resta in osservazione, anche se allo stato attuale delle cose le sue condizioni vengono date in miglioramento. A raccontare il tutto è l'edizione online del Corriere della Sera. A seguire il caso medico Alberto Zangrillo, il primario di Anestesia e Rianimazione dell’istituto dove a settembre era stato curato anche Silvio Berlusconi.