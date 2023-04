Ultimissime Calcio Napoli - La Lazio si porta in vantaggio a Milano contro l'Inter. Erroraccio difensivo di Acerbi che regala il pallone a Felipe Anderson il quale scambia con Luis Alberto e calcia in porta battendo Onana. Per il Napoli non è una buona notizia in chiave scudetto. Nel frattempo polemiche sui social per la leggerezza del difensore ex Lazio: "L'aiutino dell'ex". Oppure: "E' questo è il centrale della nazionale", scrivono i tifosi sui social.