Inter, incontro tra Zhang e i calciatori: chiesto di rinunciare a due mensilità, si attende la risposta

Ultime notizie calcio - La situazione dal punto di vista finanziario è molto delicata per l'Inter ed è proprio in ragione di ciò che nella giornata di oggi il presidente Steven Zhang ha riunito la squadra, accompagnato dai due CEO, Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello. La richiesta fatta pervenire alla squadra per cercare di limitare i danni di questo disastro finanziario è di rinunciare a due mensilità. La riuncione in questione è durata circa un quarto d'ora ed ora si attende una decisione da parte dei calciatori, che avranno modo di decidere individualmente ed in piena autonomia.