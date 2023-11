Inter: in dubbio per Juventus e Napoli, le ultime

Napoli - Arrivano notizie sul calciatore dell'Inter che in questi anni si è rivelato essere uno dei migliori della rosa di Simone Inzaghi. Ci sono aggiornamenti ora su quello che potrebbe accadere dopo la notizia che ha lasciato la Nazionale.

Si tratta di Hakan Calhanoglu che lasciato il ritiro della Turchia per un'infezione alle vie respiratorie ed è tornato a Milano, anche perché sua moglie è pronta a partorire. Non sembrano esserci problemi per le prossime partite di campionato con Juventus e Napoli. Infatti, il giocatore, che fino a qualche giorno fa si diceva in dubbio, è pronto ad affrontare i prossimi impegni con i nerazzurri.