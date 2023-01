Inter-Hellas Verona 1-0: ad Inzaghi basta un gol di Lautaro

Basta un gol di Lautaro Martinez, all'Inter, per avere la meglio sull'Hellas Verona allo stadio San Siro di Milano. Finisce 1-0 per la squadra di Inzaghi:

Simone Inzaghi

Inter Hellas Verona tabellino del match

MARCATORE: 5' Lautaro Martinez (I)

INTER: 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 5 Gagliardini, 20 Calhanoglu (69' 14 Asllani), 22 Mkhitaryan (77' 23 Barella), 32 Dimarco (77' 8 Gosens); 9 Dzeko (69' 11 Correa), 10 Lautaro Martinez. In panchina: 21 Cordaz, 31 Brazao, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 33 D'Ambrosio, 42 Curatolo, 45 Carboni, 46 Zanotti. Allenatore: Simone Inzaghi.

HELLAS VERONA: 1 Montipò; 27 Dawidowicz (65' 23 Magnani), 6 Hien, 17 Ceccherini; 29 Depaoli, 61 Tameze (65' 4 Veloso), 14 Ilic (65' 11 Lasagna), 3 Doig (80' 20 Piccoli); 30 Kallon, 8 Lazovic; 19 Djuric. In panchina: 22 Berardi, 34 Perilli, 9 Henry, 21 Gunter, 24 Terracciano, 32 Cabal, 42 Coppola, 70 Bragantini. Allenatore: Marco Zaffaroni.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Valeriani - Di Monte. Quarto ufficiale: Minelli. VAR: Fourneau. Assistente VAR: Marchetti.

Ammoniti: Dawidowicz (V), Hien (V)

