L'Al-Nassr sembra decisa a continuare lo shopping in Serie A e all'Inter.

L'Al-Nassr vuole Onana

Come rivela la CBS, ha presentato un'offerta economicamente molto importante per Andre Onana, già prima scelta del Manchester United. Sarebbe il terzo calciatore nerazzurro a trasferirsi in Arabia dopo Brozovic e Cordaz.

