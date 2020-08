Ultimissime calcio - Il ko nella finale di Europa League contro il Siviglia, ora qualche giorno di relax, poi l’attenzione sarà rivolta al futuro con il nodo legato alla permanenza di Antonio Conte in panchina ancora da sciogliere. In questo senso martedì è in programma un incontro tra la dirigenza nerazzurra e l’allenatore: un faccia a faccia nel quale si capirà se ci saranno o meno le condizioni per continuare insieme. Lo riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito.

