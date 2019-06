Alessandro Beltrami, agente di Nicolò Barella e Radja Nainggolan, qualche minuto fa ha lasciato la sede dell'Inter in Corso Vittorio Emanuele II, a MIlano, dove si era recato attorno alle 13 per una visita di cortesia. Per il centrocampista del Cagliari è tutto ok, il club milanese ha voluto sincerarsi non ci fossero problemi. Fluida anche la situazione legata al belga: il giocatore non è incedibile e, se arriveranno offerte, la dirigenza le valuterà. A riportarlo sono i colleghi di Sky Sport.