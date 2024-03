Insulto razzista Acerbi-Juan Jesus, la moviola Mediaset svela il momento in cui tutto è successo | FOTO

Notizie Napoli - Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista Mediaset, ha commentato il caso Juan Jesus-Acerbi durante Pressing su Italia 1 mostrando un'immagine inedita:

"Per quanto riguada l'episodio di Juan Jesus, al minuto 59', La Penna dopo il colloquio con il difensore brasiliano non prende alcun provvedimento disciplinare in quanto non ha visto nulla ma ha solo ricevuto la denuncia da parte del giocatore di aver ricevuto un insulto razziale. Potrà essere solo la Procura Federale, dopo aver sentito i giocatori, a poter prendere delle decisioni. Eventuali immagini potranno poi essere prese in considerazione dalla Procura. Vi mostriamo però qui l'immagine che svela forse quando è iniziato questo scontro verbale tra Acerbi e Juan Jesus, ovvero un minuto e mezzo prima del colloquio con La Penna. Dopo uno strattonamento reciproco, Acerbi si gira più volte verso Juan Jesus dicendogli qualcosa, ed ecco che Juan Jesus cambia il verso della sua corsa e va a dare una spallata ad Acerbi in reazione alle sue parole. E' dunque questo il momento in cui è accaduto il fatto".