Insigne-Toronto, debutto pazzesco! Assist-gol e giocate da urlo: 4-0 contro Charlotte, in rete anche Bernardeschi | VIDEO

Toronto-Charlotte 4-0 e prima partita in MLS per Lorenzo Insigne. L'ex capitano del Napoli ha compiuto finalmente il suo esordio in Major League Soccer con la maglia rossa del Toronto ed ha contribuito alla grandissima vittoria dei suoi contro Charlotte: partita finita con il risultato di 4-0 grazie ai gol di Bradley, Osorio e Bernardeschi, ma soprattutto grazie ad un'ottima partita di Lorenzo Insigne, sempre al centro dell'azione ed autore di un meraviglioso assist con il tacco per Bradley.

L'ex Napoli è poi uscito dal campo nel finale, a dimostrazione che non ha ancora trovato la migliore condizione fisica. Ma a giudicare dalle sue prestazioni, è certamente sulla strada giusta.

Insigne Toronto

Insigne, assist all'esordio con Toronto

Ultime notizie. Insigne ha dimostrato di essersi saputo inserire subito nel gioco del Toronto e di avere già tanta alchimia con i compagni di squadra.

In allegato puoi guardare il video con tutte le azioni di Insigne nella partita di ieri sera, compreso il tacco che è valso l'assist del 4-0 definitivo e il gol di Bernardeschi nel finale.