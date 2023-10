Incredibile Insigne, litiga con un tifoso del Toronto in tribuna: "Vaffan***o" | VIDEO

Napoli calcio ultimissime news, stanno diventando virali le immagini che vedono protagonista l'ex capitano azzurro Lorenzo Insigne, in tribuna per il match tra il suo Toronto e il Cincinnati,

Video Insigne litigio tifoso Toronto

Il giocatore di Frattamaggiore ha litigato pesantemente con un tifoso presente sugli spalti. Dal video si vede l'ex giocatore azzurro che manda a quel paese con un "Fuck You" il tifoso, dicendogli poi di portare rispetto. Il 'Magnifico' è stato poi portato via da sua moglie.

Tensione altissima a Toronto, dove la squadra locale è in caduta libera ormai da mesi. Insigne fuori per infortunio ma presente in tribuna per assistere alla partita insieme a moglie e figli ad un certo punto si è alzato dal suo posto rispondendo a tono ad un un tifoso, seduto qualche fila più sotto, che avrebbe cominciato ad insultarlo accusandolo di fatto di essere andato in Canada solo per i soldi. La reazione dello scugnizzo è stata furiosa: si è alzato e avvicinandosi alla balaustra, ha risposto a muso duro urlando tra le altre cose "fuck you" e "respect". Il tifoso del Toronto è stato poi poco dopo cacciato dallo stadio dagli steward, con il resto dei tifosi che urlava di mandarlo via.

Lo score di Insigne stagionale, complice soprattutto il rendimento della squadra, è ben al di sotto delle aspettative con 19 presenze, con 4 goal e altrettanti assist.