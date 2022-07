New England Revolution-Toronto 0-0, flop Insigne: si divora un gol e sbaglia un rigore al 80'! | VIDEO

Risultati Mls, si è giocata nella notte New England Revolution-Toronto. Il risultato finale è stato 0-0. Flop Insigne, l'ex capitano partenopeo si è' divorato un gol nel primo tempo ed ha sbaglia il rigore decisivo al minuto 80'.

Insigne rigore New England Revolution Toronto

Video rigore sbagliato Insigne New England Revolution-Toronto 0-0

Non è certo iniziata nel migliore dei modi l'avventura dell'ex capitano della Ssc Napoli, Lorenzo Insigne, nella MLS. Il giocatore di Frattamaggiore, dopo essere stato fermo ai box per quasi 3 settimane per i postumi di un fastidio al polpaccio, la scorsa settimana ha perso la finale di coppa canadese che dava l'accesso alla Champions americana e nella gara giocata stanotte contro New Englad Revolution dell'attaccante italiano Vrioni si è fatto notare in negativo per alcune occasioni mancate. La prima al 43' del primo tempo dove ha sparato addosso al portiere un delizioso pallone filtrante servito da Bernardeschi, la seconda è più clamorosa si è lasciato ipnotizzare dal dischetto al minuto 80'. Un penalty totalmente inventato e rivisto anche al Var che ai fini del risultato poteva essere assolutamente decisivo.