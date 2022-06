Insigne, prima volta allo stadio BMO Field! Toronto-Atlanta 2-1 davanti ai suoi occhi | FOTO

È iniziata l'avventura di Lorenzo Insigne al Toronto. Ieri l'ex capitano del Napoli è stato accolto da una marea di tifosi canadesi, tra i quali anche tantissimi italiani emigrati, ed è pronto a cominciare la sua stagione nel campionato di Major Soccer League. L'allenatore del Toronto Bradley - che ha giocato tre anni in Serie A con le maglie di Chievo e Roma - ha fatto sapere che fino al 1 luglio Insigne è ancora sotto contratto con la SSC Napoli e dunque non potrà ancora essere impiegato in campo.

Insigne allo stadio di Toronto

Nel frattempo, però, Insigne è già a Toronto e ne ha approfittato stanotte per godersi la sua prima partita al BMO Field, lo stadio del Toronto. Ieri in campo la squadra di casa ha affrontato l'Atlanta United ed ha vinto 2-1 grazie ai gol di Jonathan Osorio e Ralph Priso. Adesso il Toronto è undicesimo in classifica con 18 punti: in MLS non c'è retrocessione e l'obiettio del club è quello di guadagnare almeno la settima posizione per accedere ai play-off.

Insigne al BMO Field

Bradley ha anche dichiarato: "Insigne non parla ancora inglese, per fortuna io qualcosa ancora mi ricordo dell’italiano. Mi ha detto che ha ancora un problema al polpaccio, speriamo che in un paio di settimane si sistemi ogni cosa".