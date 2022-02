Insigne-Koulibaly, colloquio con gli Ultras '72: "Siamo qui per dimostrarvi amore, dobbiamo vincere" | VIDEO

Vigilia Napoli-Inter, spunta il video del colloquio ravvicinato tra il gruppo organizzato degli Ultras ’72 e il capitano Lorenzo Insigne ed il comandante Kalidou Koulibaly. I supporter partenopei hanno voluto mostrare tutta la propria vicinanza alla squadra in vista del big match determinante in chiave Scudetto. Una manciata di minuti faccia a faccia con i due giocatori senatori del gruppo e un mega striscione di incitamento: “Notte prima dell’esame”

Kalidou, Lorenzo, come sapete domani abbiamo il problema del 50%. Ci vogliono far entrare a scacchiera, far mantenere le distanze e questo non è il nostro modo di venire allo stadio e tifare. Vorremmo esservi vicino, stasera siamo qui per dimostrare il nostro amore per voi, per il Napoli e dobbiamo vincere. Siamo con voi, Napoli è con voi!"