Crisi Insigne, i numeri certificano le sue difficoltà: 43 tiri verso la porta e solo un gol su azione a Firenze

Una stagione fin qui a dir poco deludente per Lorenzo Insigne, che non riesce a ritrovarsi e che viene costantemente indicato dai tifosi come uno dei principali responsabili di questa crisi generale esplosa in casa Napoli. Il vero e proprio capro espiatorio. Al di là di questo, però, i numeri certificano quello che è stato il suo rendimento ben al di sotto delle aspettative: quest'anno, infatti, il talento di Frattamaggiore ha calciato 43 volte verso la porta avversaria in Serie A ed ha trovato la via del gol su azione in una sola circostanza, vale a dire nella partita contro la Fiorentina all'esordio stagionale.