Prima Lorenzo Insigne e poi Aurelio De Laurentiis sono scesi nello spogliatoio del Napoli dopo la partita di stasera. Il KO contro l'Inter in casa è pesante e l'ex capitano del Napoli - accompagnato da Gianluca Gaetano - è andato dai suoi ex compagni di squadra per per sostenerli dopo la sonora sconfitta. Poco dopo è arrivato anche il presidente De Laurentiis.