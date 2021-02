Insigne, l’agente: “Hai zittito chi ti critica, hai più palle di un tavolo da biliardo!”

“Forza, determinazione, costanza ed impegno. Tutto questo sei tu... Sei riuscito a fare 100 gol con la maglia della tua città. Di una città che ti ama ma che spesso è troppo severa con te, dimenticandosi che sei suo figlio e che i figli anche se sbagliano, non lo fanno mai volontariamente, ma anzi, sono i primi a soffrire per l'errore... Ma tu hai le spalle larghe e riesci sempre a zittire che ti critica "sul campo" come dici tu... Hai più palle di un tavolo da biliardo amico mio, 100 di questi giorni". Questo è il messaggio pubblicato su Instragam da Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, per festeggiare i 100 gol raggiunti in maglia azzurra dal capitano del Napoli.